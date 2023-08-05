"Прежде всего, это сбалансированная команда, имеющая в своем составе игроков национальной сборной, имеет индивидуально сильных игроков – лидеров команды, как Пихаленок, Довбик. Поэтому нужно готовиться к этому. Возможно, они играют не столько в комбинационный футбол, а больше за счет своих лидеров, умеющих делать разницу, поэтому их нужно нейтрализовать и, думаю, тогда все будет хорошо.

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Днепр-1 будет играть после матча с Панатинаикосом? Это уже не наши проблемы. Эта команда играет уже второй сезон в еврокубках, и в том году они играли в таком же ритме. Я думаю, что тогда это было даже сложнее, потому что это был их первый опыт, а сейчас уже это опытная команда, которая играет каждые три дня. Но опять же – это не наши проблемы. Мы должны смотреть на себя, а они - пусть сами разбираются", - сказал Чоботенко в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Полесье сыграет с СК Днепр-1 в воскресенье, 6 августа. Старт матча запланирован на 15:00. Подопечные Калитвинцева стартовали в УПЛ с победы над Вересом (2:0). Игру Днепра-1 в первом туре против Ворсклы перенесли из-за матча днепрян в квалификации Лиги чемпионов.

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