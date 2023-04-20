"На жаль, чемпіонат України уже виходить на фінішну пряму, а серед тих, хто замінив легіонерів, немає жодного відкриття, що не може не дратувати. Де ж тоді шукати потенційних кандидатів до національної збірної України?

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Зокрема, найбільше непокоїть відсутність рівнозначної заміни ветерану Шахтаря Тарасу Степаненку в опорній зоні. Також катастрофічно бракує забивних нападників", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, національна команда досі залишається без головного тренера. На перший матч відбору Євро-2024 проти збірної Англії (0:2) "синьо-жовтих" виводив наставник молодіжки і Олександрії Руслан Ротань.

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