"Біліч – хороший тренер світового рівня. Свою профпридатність він довів непоганими результатами роботи. Але навряд чи він розв'яже проблеми збірної України, не знаючи нашого футболу зсередини.

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Я вважаю, що збірну України має очолити хтось із наших тренерів: Юрій Вернидуб, Віктор Скрипник, Роман Григорчук чи Юрій Максимов. Не хочу очолити збірну України. Був готовий працювати після того, як з команди пішов Андрій Шевченко. А тепер не хочу трудитися у такому середовищі – в УАФ незрозуміло, хто керує і хто за що відповідає.

Ситуація з призначенням тренера – абсурдна. Гаразд, хотіли Реброва. То чому ж не підписати з ним попередній контракт із червня чи липня і всім про це не повідомити? На жаль, УАФ грає в підкилимні таємні ігри, а я в них участі не беру", – цитує Маркевич Експрес.

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