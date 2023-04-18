"Я вважаю, що Руслан Ротань об'єктивно поки що не готовий бути головним тренером збірної України. Так само не готовий був Олександр Петраков з точки зору цього публічного тиску.

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Йому постійно було важко, він кривлявся, гарчав на журналістів. Це показує те, що людина не готова до цієї посади. Це питання до президента УАФ Андрія Павелка,. Чому після успішного Євро-2020, на якому збірна дійшла до чвертьфіналу, не продовжили контракт із Андрієм Шевченком?

Чому, знаючи, що ви не збираєтеся продовжувати Шевченка, тоді не пропрацювали варіант із Сергієм Ребровим? Тоді Ребров був без контракту. Ви вже все прекрасно знали.

Звісно, можна все списати на повномасштабну війну, але за останні півтора року у збірної України зараз відбувається регрес. Все, що було зроблено, розбазарилося", – розповів Бебех в ефірі YouTube-каналу Свій.

Нагадаємо, збірна України вже кілька місяців не може отримати повноцінного головного тренера. Фаворитом вважають Сергія Реброва, у якого чинний контракт з Аль-Айном до 30 червня.

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