"К сожалению, чемпионат Украины уже выходит на финишную прямую, а среди тех, кто заменил легионеров, нет ни одного открытия, что не может не раздражать. Где же тогда искать потенциальных кандидатов в национальную сборную Украины?

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В частности, больше всего беспокоит отсутствие равнозначной замены ветерану Шахтера Тарасу Степаненко в опорной зоне. Также катастрофически не хватает забивных нападающих", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, национальная команда до сих пор остается без главного тренера. На первый матч отбора Евро-2024 против сборной Англии (0:2) "сине-желтых" выводил наставник молодежки и Александрии Руслан Ротань.

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