– Бій – десь так ми охрестили сьогоднішній поєдинок в студії.

– Як ви сказали, так воно і було. Така погода, що це не футбол, а бій. Звісно, прикро, що ми не забили 11-метровий, в першому таймі у нас були непогані моменти, але...

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– Що завадило Степанюку реалізувати пенальті?

– Та звідки ж я знаю? Я не знаю. Таке трапляється у футболі, коли не забиваєш 11-метровий на останніх секундах. Що робити? У нас першим номером пенальтистів був Саша Скляр, але він отримав червону картку, другий – Руслан, тому він і пішов бити. Третій – Владлен Юрченко, четвертий – десь я там теж був.

– Ви згадали про червону картку Скляра. Погоджуєтеся?

– Так, без питань.

– Ми в студії багато говорили, що у вас пекельний тиждень був. Переїзди, купа матчів, але команда показала бійцівський футбол.

– Мене тішить, що ми зіграли на нуль. Ми більше всіх пропускаємо в цьому чемпіонаті, тож друга поспіль гра на нуль – це досягнення, прогрес, можна сказати. Насамперед подякую хлопцям – у нас щільний календар, але сьогодні дали бій. Минулого сезону ми програли Минаю по всім статтям, тож сьогодні налаштовувалися на цю гру. Дощ, в’язке поле – напевно, для футболу це дуже негарно. Тим не менш, ми мали дві нагоди, – резюмував Скрипник у коментарі УПЛ ТБ.

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