"Мбаппе? Це ще не офіційно, але здається, що всі дороги ведуть до Реала. Страх? Ні, звичайно, він неймовірний гравець, і якщо він перейде в Мадрид, це буде дуже сильна команда.

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Але наш менталітет має бути таким, що незалежно від того, наскільки хороші гравці у Реала, якщо ми будемо командою і працюватимемо разом, ми зможемо перемогти їх. Ми повинні бути готовими з першої гри і з перших хвилин, тому що Реалу, ймовірно, знадобиться час, вони не будуть грати добре на початку і втрачатимуть очки, і ми повинні скористатися цим. Не наздогнати їх, а випередити. Як два сезони тому, коли були ігри, які ми не могли виграти, але не програли.

Так, в останніх кількох іграх ми знали, що виграти Пічічі буде важко. Якщо не в цьому році, то в наступному. Я впевнений, що в наступному сезоні я заб'ю більше голів, ніж у цьому. Моя ідея і моя мета – забити більше голів, ніж у мій перший рік у Барсі. Я знаю, що готовий і можу це зробити. Я впевнений, що зможу це зробити", – розповів польський форвард в інтерв'ю виданню Marca.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі в поточному сезоні Ла Ліги забив 18 голів за Барселону. Він на три м'ячі відстає від Довбика і на п'ять від Сьорлата, які лідирують в перегонах бомбардирів.

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