"Гандбол і водне поло" у відеоогляді дощового матчу Минай – Ворскла
18:16 - Читать на русском
Минай та Ворскла розписали нульову нічию у 13 турі УПЛ. Дивіться огляд матчу.
89’ Олександр Скляр
Злива перетворила поле на басейн, а от рахунок залишився "сухим" до фінального свистка. Моментів вистачало – сейви кіперів, стійка, претензії щодо пенальті.
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На останніх хвилинах Ворскла таки заробила 11-метровий. Мельник додав ще й елементи гандболу, зупинивши м'яч рукою у карному майданчику. Втім, Степанюк з "позначки" примудрився пробити повз ворота.
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