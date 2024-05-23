Нападник Ворскли Руслан Степанюк вже нібито покинув полтавський клуб та має цікаву пропозицію від іншого українського клубу.

Степанюк вже нібито попрощався з командою та покинув Ворсклу, стверджує Sport-express.ua.

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Зазначається, що у нападника є пропозиція від Металіста 1925. Слід додати, що контракт Руслана з Ворсклою добігає кінця 30 червня 2024 року.

До слова, Степанюк провів за Ворсклу 33 матчі цього сезону, записавши до свого активу 10 голів та 9 асистів у всіх змаганнях. За полтавців нападник виступав з 2020 року (121 поєдинок, 34 голи та 29 результативних передач).

Металіст 1925, навіть попри прихід спонсора у вигляді засновника криптобіржи WhiteBIT Володимира Носова, має невеликі шанси на збереження прописки в УПЛ – останнє місце (23 очки) та відрив від рятівних позицій у 2 бали.

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