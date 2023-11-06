– Бой – где-то так мы окрестили сегодняшний поединок в студии.

– Как вы сказали, так оно и было. Такая погода, что это не футбол, а бой. Конечно, досадно, что мы не забили 11-метровый, в первом тайме у нас были неплохие моменты, но...

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– Что помешало Степанюку реализовать пенальти?

– Да откуда я знаю? Я не знаю. Такое случается в футболе, когда не забиваешь 11-метровый на последних секундах. Что делать? У нас первым номером пенальтистов был Саша Скляр, но он получил красную карточку, второй – Руслан, поэтому он и пошел бить. Третий – Владлен Юрченко, четвертый – где-то я там тоже был.

– Вы вспомнили о красной карточке Скляра. Согласны?

– Да, без вопросов.

– Мы в стаудии много говорили, что у вас адская неделя была. Переезды, куча матчей, но команда показала бойцовский футбол.

– Меня радует, что мы сыграли на ноль. Мы больше всех пропускаем в этом чемпионате, так что вторая подряд игра на ноль – это достижение, прогресс, можно сказать. В первую очередь благодарю ребят – у нас плотный календарь, но сегодня дали бой. В прошлом сезоне мы проиграли Минаю по всем статьям, поэтому сегодня настраивались на эту игру. Дождь, вязкое поле – наверное, для футбола это очень нехорошо. Тем не менее, у нас было два момента, – резюмировал Скрипник в комментарии УПЛ ТВ.

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