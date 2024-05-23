"Якихось таких особливостей, прикмет чи забобонів у мене немає. Просто намагаюсь бути максимально сконцентрованим, добре висипатись перед грою і правильно харчуватися.

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А взагалі налаштовуєш себе тільки у своїй голові, тож з таким настроєм і підходиш до кожної гри. У мене, як і у багатьох хлопців, є традиція за можливістю у день матчу сходити до церкви. Перед кожною грою я багато молюся і прошу Боженьку, щоб він допоміг нам у черговому матчі. Отака моя підготовка до гри", – сказав Вакула у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Вакула провів за Минай 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.

До слова, Михайло Кополовець свого часу прославився фразою, яка стала мемом: "Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою! Перед каждою! Перед каждою ігрою ходим в церкву! Кому вже молитися?".

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