Рух увійшов у топ-10 рейтингу CIES Football Observatory за індексом безперервності, який враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику, повідомляє офіційний сайт Центру спортивних досліджень.

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Метою цього рейтингу є виявлення команд, які наразі є найстабільнішими та найкраще підготовлені до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах.

Дані вимірювались кількістю гравців у лізі за останні три роки, віковою структурою – відсотком хвилин у поточному сезоні футболістів віком від 31 року (за виключенням воротарів), а також контрактною політикою – відсотком хвилин футболістів, чиї контракти закінчуються не пізніше 31 грудня 2025 року.

У цьому рейтингу львів'яни ділять восьму сходинку з чемпіоном Німеччини Байєром. Очолив список Арсенал. За ним розташувались Астон Вілла та менхенгладбаська Борусія. До топ-5 також потрапили Манчестер Сіті та Нью-Йорк Сіті. Загалом до переліку увійшло майже 800 клубів із 59 ліг світу.

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