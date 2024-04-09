"Я покинув Динамо вже п'ять років тому, і я по суті грав там десь пів сезону. Але так – з восьми років був у структурі, пройшов усі рівні.

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Скажу чесно, що на той момент, коли надходила пропозиція від Шахтаря, це не був важкий вибір для мене. Так склалися обставини, я не жалкую про це.

Одразу погодився, тому що це вже був кінець трансферного вікна, я був на той момент вільним агентом і там був досить важкий період в моєму житті. Було нерозуміння мого майбутнього, і взагалі футболу для мене. Тому вибір був досить легким", – сказав Рудько в інтерв'ю для YouTube-каналу Шахтаря.

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