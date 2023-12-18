Голкіпер Колоса Кіріл Фесюн зацікавив Шахтар, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 21-річний воротар є одним із пріоритетних варіантів для донеччан. Фесюн після продажу Євгена Волинця в СК Дніпро-1 став основним у ковалівській команді. У нинішній першості він у 16-ти поєдинках УПЛ пропустив 10 голів (в 9-ти матчах відстояв "на нуль"), що стало найкращим показником серед усіх клубів чемпіонату України.

Кіріл регулярно викликається у молодіжну збірну України, однак поки перебуває у тіні конкурентів. Спочатку він програвав конкуренцію за місце в стартовому складі Анатолію Трубіну, а зараз – Руслану Нещерету.

Зазначається, що Дмитро Різник у Шахтарі не має достойного суперника, який би тримав його в тонусі. Контракт 31-річного Артура Рудька спливає влітку, а молоді Владислав Кравець, Денис Бровченко, Денис Твардовський і Тимур Пузанков не можуть похизуватися прогресом. Очікується, що Шахтар підпише Фесюна влітку 2024 року.

До слова, контракт Кіріла з Колосом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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