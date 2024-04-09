"Это не был тяжелый выбор, не жалею об этом": экс-игрок Динамо объяснил, почему решился перейти в Шахтер
Резервный голкипер Шахтера Артур Рудько рассказал о решении присоединиться к "горнякам" после многих лет в структуре Динамо.
"Я покинул Динамо уже пять лет назад, и я по сути играл там где-то полсезона. Но да – с восьми лет был в структуре, прошел все уровни.
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Скажу честно, что на тот момент, когда поступало предложение от Шахтера, это не был тяжелый выбор для меня. Так сложились обстоятельства, я не жалею об этом.
Сразу согласился, потому что это уже был конец трансферного окна, я был на тот момент свободным агентом и там был достаточно тяжелый период в моей жизни. Было непонимание моего будущего, и вообще футбола для меня. Поэтому выбор был достаточно легким", – сказал Рудько в интервью для YouTube-канала Шахтера.
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