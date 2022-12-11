"Маю напруженість у м'язах, але майже готовий. Тому не переймайтеся через це. Наполегливо працюю, щоб відновити свою фізичну форму і бути з командою якомога швидше.

Зінченко підтримав Жезуса, який вилетів на тривалий час

Це найгірше відчуття, якщо говорити чесно, для кожного футболіста, коли він вибуває з команди. Так, за останні кілька місяців у мене було багато труднощів, але сподіваюся, що все вже в минулому. Тепер повністю зосереджений і маю піднесення до кінця сезону.

Я вже говорив, що ми всі підтримуємо Жезуса. Звісно, це велика втрата для нас. Він неймовірно впливає на команду. Я з ним знайомий протягом певного часу, але він великий воїн. Впевнений, що він повернеться набагато сильнішим", – цитує Зінченка Arseblog News.

Нагадаємо, 25-річний українець пропустив більшу частину сезону через травми, які не дозволили йому зіграти навіть у нещодавніх спарингах проти Уотфорда та Ліона. Для Зінченка і Ко АПЛ відновиться 26 грудня матчем проти Вест Хема.

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