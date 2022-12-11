"Есть напряженность в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Настойчиво работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно быстрее.

Зинченко поддержал вылетевшего на длительное время Жезуса

Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. Так, за последние несколько месяцев у меня было много трудностей, но надеюсь, что все уже в прошлом. Теперь полностью сосредоточен и имею подъем к концу сезона.

Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он невероятно влияет на команду. Я с ним знаком в течение определенного времени, но он великий воин. Уверен, что он вернется гораздо более сильным", – цитирует Зинченко Arseblog News .

Напомним, 25-летний украинец пропустил большую часть сезона из-за травм, которые не позволили ему сыграть даже в недавних спаррингах против Уотфорда и Лиона. Для Зинченко и Ко АПЛ возобновится 26 декабря матчем против Вест Хэма.