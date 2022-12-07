Захисник Арсенала Олександр Зінченко не забуває про своїх одноклубників.

Напередодні коліно Габріела Жезуса прооперували. Арсенал термінів відновлення поки не називав, але бразильський нападник вибув приблизно на три місяці.

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Олександр Зінченко у своєму Instagram підтримав одноклубника. "Габріеле Жезусе, ми з тобою, брате", – написав українець.

Бразилець травмувався на ЧС-2022 у матчі 3 туру групового етапу проти Камеруну. У складі Арсенала бразилець відзначився 5 голами у всіх турнірах.

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