Контрольний матч. Dubai Super Cup-2022

Арсенал – Ліон – 3:0, пен. 2:1

Голи: Габріел, 19, Нкетія, 33, Вієйра, 39

Арсенал на павзу вирушив у Дубаї, де бере участь у цікавому турнірі з 4 учасниками. Кожна гра завершується серією пенальті, переможець якої отримає бонусне очко. За звитягу в основний час дається 3 пункти, за нічию – 2. Колектив, який набере найбільшу кількість балів, виграє Dubai Super Cup-2022.

Зінченко пропускає другий поспіль матч Арсенала після відновлення від травми

Першим суперником лондонців був Ліон. Олександр Зінченко через невідомі причини дуель пропускав, але й без нього "каноніри" легко впорались із французами. Рахунок відкрив Габріел після подачі Едегора з кутового, Нкетія вразив порожні ворота, а добив Вієйра розкішним ударом у дев'ять ще в першому таймі.

Ліон не зумів відігратись, але, згідно з регламентом, ще була передбачена серія пенальті. У ній теж сильнішими виявились англійці – 2:1. Пофеєрив голкіпер Карл Хейн, який відбив 4 постріли гравців Ліона, зокрема й Тете. Воротар "хлопчиськ" парирував лише 2 удари.

Наступним опонентом підопічних Артети буде Мілан, зустріч з яким відбудеться 13 грудня. Також у Dubai Super Cup-2022 бере участь Ліверпуль, але англійці між собою не змагатимуться.