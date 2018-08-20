Це найбільша нісенітниця в історії, – Модріч про те, що сам розпочав перемовини з Інтером

Хавбек Реала Лука Модріч спростував інформацію, що був ініціатором перемовин з Інтером.

Раніше повідомлялось, що "вершкові" подали скаргу на Інтер, тому що за регламентом ФІФА, клуб може вести переговори з гравцем іншої команди тільки тоді, коли у того залишилось менше 6 місяців чинного контракту.

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Пізніше видання La Gazzetta dello Sport заявило, що саме Модріч був ініціатором перемовин з міланським клубом і ніяких претензій до Інтера вже не може бути в такому випадку.

Сам Лука спростував це. Аккаунт в інстаграмі Fútbol Al Revés опублікував цю інформацію у себе, і Модріч залишив коментар під записом: "Це найбільша нісенітниця в історії".

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