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Это самая большая ерунда в истории, – Модрич о том, что сам начал переговоры с Интером

17:41 10 Читати українською
Это самая большая ерунда в истории, – Модрич о том, что сам начал переговоры с Интером
Лука Модрич / Фото ФК Реал

Хавбек Реала Лука Модрич опроверг информацию, что был инициатором переговоров с Интером.

Ранее сообщалось, что "сливочные" подали жалобу на Интер, потому что по регламенту ФИФА, клуб может вести переговоры с игроком другой команды только тогда, когда у того осталось менее 6 месяцев действующего контракта.

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Позже издание La Gazzetta dello Sport заявило, что именно Модрич был инициатором переговоров с миланским клубом и никаких претензий к Интеру уже не может быть в таком случае.

Сам Лука опроверг это. Аккаунт в Инстаграме Fútbol Al Revés опубликовал эту информацию у себя, и Модрич оставил комментарий под записью: "Это самая большая ерунда в истории".

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