5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіанту

"Футбол 24" розмірковує над можливою орендою українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Розглядаємо лише варіанти з Прімери.

Райо Вальєкано

"Бджоли" перебувають на поул-позишн в боротьбі за українського воротаря. З усіх іспанських клубів Прімери, зацікавлених в оренді Луніна, мадридці наразі проявляють найбільш предметний інтерес. Райо шукає заміну 33-річному Альберто Гарсії, який непереконливо провів дебютний матч сезону проти Севільї (1:4). Принаймні, коли Андре Сілва відкривав рахунок на Вальєкас, Гарсія був зобов'язаний рятувати команду.

Андре Сілва – перший автор хет-трику в дебютному матчі Ла Ліги у 21-му столітті

Реал вважає варіант з Райо – ідельним для Луніна. По-перше, екс-голкіперу Зорі гарантують ігрову практику та швидку адаптацію до іспанського футболу. По-друге, "бджоли" базуються в Мадриді, тож українець завжди перебуватиме під пильним оком тренерського штабу "бланкос".

Щоправда, деякі українські фани можуть негативного сприйняти можливий перехід Луніна в Райо. Мадридський клуб нажив собі у нашій країні чимало хейтерів через інцидент з Романом Зозулею. Нагадаємо, що екс-форвард Дніпра взимку 2017-го підписав контракт з "бджолами", але був змушений негайно покинути команду через агресивних ультрас, які звинуватили українця в нацизмі.

️ First goal and penalty awarded by VAR in #LaLigaSantander

Hat-trick for @andrevsilva19 on his @SevillaFC_ENG debut#RayoSevillaFC had a bit of everything! pic.twitter.com/Mz5xhlsojy