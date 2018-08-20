5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіанту

"Футбол 24" розмірковує над можливою орендою українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Розглядаємо лише варіанти з Прімери.

Райо Вальєкано

"Бджоли" перебувають на поул-позишн в боротьбі за українського воротаря. З усіх іспанських клубів Прімери, зацікавлених в оренді Луніна, мадридці наразі проявляють найбільш предметний інтерес. Райо шукає заміну 33-річному Альберто Гарсії, який непереконливо провів дебютний матч сезону проти Севільї (1:4). Принаймні, коли Андре Сілва відкривав рахунок на Вальєкас, Гарсія був зобов'язаний рятувати команду.

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Реал вважає варіант з Райо – ідельним для Луніна. По-перше, екс-голкіперу Зорі гарантують ігрову практику та швидку адаптацію до іспанського футболу. По-друге, "бджоли" базуються в Мадриді, тож українець завжди перебуватиме під пильним оком тренерського штабу "бланкос".

Щоправда, деякі українські фани можуть негативного сприйняти можливий перехід Луніна в Райо. Мадридський клуб нажив собі у нашій країні чимало хейтерів через інцидент з Романом Зозулею. Нагадаємо, що екс-форвард Дніпра взимку 2017-го підписав контракт з "бджолами", але був змушений негайно покинути команду через агресивних ультрас, які звинуватили українця в нацизмі.

Леганес

Ще один мадридський клуб також активно шукає підсилення на воротарську позицію. Маурісіо Пеллегріно був би щасливий від трансферу не одного, а одразу двох нових кіперів. У минулому сезоні безапеляційна ставка робилась на 34-річного Івана Куельяра, який пропустив лише три останні матчі, коли "пепінерос" вже вирішили усі турнірні завдання. Однак перед стартом чергової темпоради ветеран несподівано висловив бажання покинути команду. Куельяр досі на Бутарке лише через джентельменську угоду з Леганесом – він залишається поки клуб працює на трансферному ринку.

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Андер Серантес, другий голкіпер Леганеса, також не переконав Пеллегріно у своїй профпридатності. 29-річний воротар, який майже весь минулий сезон боровся з травмою, регулярно грав на зборах, та в Леганесі його ніколи не розглядали як №1.

Леганес, за чутками іспанських ЗМІ, цікавився ситуацію Луніна ще на початку серпня. Однак до жодної конкретики справа поки що не дійшла. Зрештою, "пепінерос" ще мають трохи часу, щоб повернутись з пропозицію на Конча Еспіна. З погляду на локацію клубу та відсутність конкуренції це – один з найкращих варіантів для українця.

На фото: Куельяр та Серантес

Реал Сосьєдад

Баскський клуб півроку тому був дуже зацікавлений у послугах голкіпера збірної України. Представники Сосьєдада зустрічались з батьками Луніна, переконуючи їх обрати Сан-Себастьян, однак вартувало втрутись Мадриду, як екс-кіпер Зорі миттєво змінив свою думку. Зараз ситуація склалась таким чином, що українець все ще має шанс пограти на Антоеті, звісно, якщо ображений президент Хоакін Аперрібай не заперечуватиме.

Реал Сосьєдад не припинив пошуки голкіпера, про що повідомив нинішньому №1 Херонімо Рульї ще в лютому. Аргентинець, який колись вважався одним з найперспективніших голкіперів планети, розчарував у минулому сезоні своєю нерегулярністю. Баски начебто готові продати Руллі за 10 млн євро, але наразі не отримали бажаної пропозиції. Якщо Херонімо таки покине команду до закриття трансферного вікна, то Лунін може стати для сан-себастьянців справжньою панацеєю. А присутність у складі досвідченого Мойя лише зіграє на користь українцеві, який матиме у кого вчитись.

На фото: Херонімо Рульї

Уеска

Каталонський клуб зіткнувся з воротарською проблемою, лишень повернувшись у Прімеру. Уеска намагалась продовжити оренду Алекса Реміро, однак Атлетік був змушений повернути власного вихованця додому. Після цього арагонці підписали 22-річного Акселя Вернера з Атлетіко, який не мав жодних шансів у команді з Облаком та Аданом. Сторони домовились про оренду на один сезон.

Втім "блаугранс" начебто досі не закрили питання з воротарською позицією. Лео Франко сумнівається, що його молодий співвітчизник готовий до регулярної гри на найвищому рівні, а 33-річний Сантамарія розглядається лише як тимчасовий "пожежник".

На фото: Аксель Вернер

Атлетік... якби не одне "але"

Трагедія. Лише так можна описати воротарську ситуацію в Більбао. Спочатку Атлетік був змушений розлучитись з Кепою, якого Челсі викупив за 70 млн євро, а згодом травми зазнав другий голкіпер команди Яго Еррерін. Таким чином ворота басків у матчі-відкритті сезону проти Леганеса захищатиме 23-річний Алекс Реміро, який ще декілька тижнів тому навіть мріяти не міг про такий шанс.

Звісно, що Реміро – це лише запасний аеродром. Атлетік до закриття трансферного вікна намагатиметься підписати нового воротаря, а, можливо, і не одного. Річ у тім, що Еррерін ще до відходу Кепи мав намір перебратись в Леганес. На диво, він начебто досі не змінив свого рішення, тож Більбао готується до найгіршого.

Лунін добре зарекомендував себе на Сан Мамесі у Лізі Європи, коли Зоря здобула тут сенсаційну перемогу. Однак його можливий переїзд у Більбао – з розряду фантастики. Атлетік віддавна принципово робить ставку лише на баскських футболістів. Оренду українця президент Хосу Уррутуї міг би оформити лише в агонії перед закриттям транферного вікна...

На фото: Алекс Реміро

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