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Президент Ла Ліги Тебас: У Інтера немає грошей, але він зробив сумнівну пропозицію щодо Модріча

19:15 159 Читать на русском
Президент Ла Ліги Тебас: У Інтера немає грошей, але він зробив сумнівну пропозицію щодо Модріча
Хав'єр Тебас / фото: Ла Ліга

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, як ставиться до відходу провідних футболістів іспанського чемпіонату в інші ліги

"Не дивлячись на те, що Ла Лігу покинули такі видатні тренери, як Моурінью і Гвардіола, чемпіонат продовжував зростати. Безумовно, я б хотів утримати Кріштіану Роналду, але в той же час я б хотів, щоб до нас приїжджали такі гравці, як Лєвандовскі.

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Ми повинні поставити собі питання, чому ці "клуби-держави" підривають ринок, забираючи футболістів. Це відбувається не тому, що ми допускаємо помилки, справа не в цьому. Трапилися речі, яких бути не повинно.

Я маю на увазі не тільки ПСЖ, а й Ювентус, який підписав Кріштіану Роналду, а також Інтер, у якого немає грошей на гравців, але за Модріча вони пропонують величезну суму грошей, джерело яких мені невідоме.

Якісь фінансові махінації? Щодо Ювентуса я не знаю. Подивимося, наскільки успішною буде угода по Роналду, але ось пропозиція Інтера щодо Модріча сумнівна", – цитує Тебаса Football Italia.

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