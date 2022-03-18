Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розсипався у компліментах нашому народові, який продовжує гідно захищати Україну від російських загарбників.

"Спочатку я не розумів українців, бо був занурений у футбол. Холодні, замкнені, підозрілі. Але ця війна змусила мене відчути їхню гордість, їхню гідність.

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Вони 30 років вільні, вони захищають цінності, які ми сприймаємо за належне. Я чув, що Зеленський повинен був здатися негайно, тому що він веде народ на різанину. Але українці, усі вони, воювали б. Навіть якби Зеленський втік чи здався, вони однаково воювали б.

Зрештою, ті, хто так говорить, знецінюють свободу, гідність, гордість, приналежність, забуваючи, що хтось це зробив для нас багато років тому", – резюмував Де Дзербі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, італійський фахівець покинув Україну на четвертий день ганебного повномасштабного вторгнення Росії. Зараз Роберто перебуває на батьківщині й чекає на завершення війни, щоб повернутись до роботи в Шахтарі.

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