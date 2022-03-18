"Очень трудно воспринимать такие события, осознавать, что это происходит у нас дома, в нашей стране. Ужасно, что ежедневно гибнут невинные люди, мирные жители и дети, разрушаются города... Все это – словно какой-то страшный сон.

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Жизнь полностью изменилась: теперь она проходит в постоянной тревоге. Появились другие приоритеты и желания. Лично у меня сейчас только одна мечта – чтобы поскорее весь этот ужас закончился. С ребятами созваниваемся, списываемся. Узнаем, какая у кого обстановка. Такие моменты вообще помогают еще больше ценить дружбу и наше общение.

Каждый помогает тем, чем может: кто гуманитарно, кто материально. Я счастлив, что в такой момент наша страна сплотилась и все одержимы одной целью – победить в этой войне. Хочу искренне поблагодарить наших воинов, территориальную оборону, волонтеров – всех людей, которые приближают Украину к победе. Мы обязательно отстоим нашу правду", – сказал Бондаренко в комментарии FootBoom.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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