"Це був найгірший тиждень. Моя країна і близькі перебувають у великій небезпеці. Я в безпеці, але не можу сказати це за всіх своїх рідних і друзів, і мене це дуже хвилює.

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Бабуся сидить у квартирі в Києві. Вона не може вийти, щоб купити продукти, тому що це може бути її остання прогулянка. Один близький друг пішов в армію, інший якось встиг виїхати з Харкова і розповів, що біля його будинку йдуть танкові бої. Колишній мій одноклубник по академії, який живе у Вінниці, сказав, що біля його будинку вони зловили групу російських диверсантів, які залишали позначки для російської армії та повітряних сил – показували їм, де приземлятися і куди скидати бомби.

Деякі гравці Вереса намагаються допомогти людям, доставляючи їжу та воду. Інші спробували влаштуватися в територіальну оборону, але їх не взяли, оскільки місця не залишилося. Є й такі, хто з дружинами та дітьми ховається від бомб та окупантів в підвалах. Це страшно.

Наразі клуб не може дати нам особливої ​​допомоги. Керівництво попросило нас зрозуміти, що зараз такий важкий час і вони нічого не можуть зробити. У деяких гравців закінчуються гроші. У нас це все відбувається в реальному житті, але наші люди дуже згуртовані і кожен допомагає один одному як може", – цитує Ауссі The Guardian.

Нагадаємо, сьогодні вже 11-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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