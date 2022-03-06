"Это была худшая неделя. Моя страна и близкие находятся в большой опасности. Я в безопасности, но не могу сказать это за всех своих родных и друзей, и меня это очень волнует.

Богданов присоединился к Алиеву для защиты Киева от российских оккупантов

Бабушка сидит в квартире в Киеве. Она не может выйти, чтобы купить продукты, потому что это может быть ее последняя прогулка. Один близкий друг ушел в армию, другой как-то успел уехать из Харькова и рассказал, что возле его дома идут танковые бои. Бывший мой одноклубник по академии, живущий в Виннице, сказал, что возле его дома они поймали группу российских диверсантов, оставлявших отметки для российской армии и воздушных сил – показывали им, где приземляться и куда сбрасывать бомбы.

Некоторые игроки Вереса пытаются помочь людям, доставляя еду и воду. Остальные попытались устроиться в территориальную оборону, но их не взяли, поскольку места не осталось. Есть и такие, кто с женами и детьми прячется от бомб и оккупантов в подвалах. Это ужасно.

На данный момент клуб не может дать нам особую помощь. Руководство попросило нас понять, что сейчас такое тяжелое время, и они ничего не могут сделать. У некоторых игроков кончаются деньги. У нас это все происходит в реальной жизни, но наши люди очень сплочены и каждый помогает друг другу как может", – цитирует Аусси The Guardian.

Напомним, сегодня уже 11-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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