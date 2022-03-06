Півзахисник Колоса Андрій Богданов вступив до лав територіальної оборони. Спільне фото з 32-річним екс-динамівцем на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав Олександр Алієв.

Екс-президент ПФЛ вступив до лав ЗСУ

До слова, до тероборони вступила вже ціла низка відомих футболістів, спортсменів, телеведучих та музикантів, серед яких: Юрій Вернидуб, Михайло Кополовець, Олександр Усик, Андрій Столярчук, Андрій Хливнюк та багато інших.

Нагадаємо, сьогодні вже 11-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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