Богданов приєднався до Алієва для захисту Києва від російських окупантів
Хавбек Колоса Андрій Богданов теж вирішив зі зброєю захищати столицю.
Півзахисник Колоса Андрій Богданов вступив до лав територіальної оборони. Спільне фото з 32-річним екс-динамівцем на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав Олександр Алієв.
Екс-президент ПФЛ вступив до лав ЗСУ
До слова, до тероборони вступила вже ціла низка відомих футболістів, спортсменів, телеведучих та музикантів, серед яких: Юрій Вернидуб, Михайло Кополовець, Олександр Усик, Андрій Столярчук, Андрій Хливнюк та багато інших.
Нагадаємо, сьогодні вже 11-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
Росія напала на Україну: мільярд доларів для Харкова, УЄФА допоможе збірній поборотися за путівку на ЧС-2022 (LIVE)