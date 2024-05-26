"Це непросто. Я можу лише подякувати вболівальникам Реала, клубу, моїм товаришам по команді, стадіону... За ці десять років я завжди почувався як вдома, я не міг бажати більшого, це були десять незабутніх років.

Ти виходиш з іншим відчуттям, ти знаєш, що це остання гра. Я тримався сильним, поки не побачив своїх дітей. Це мене вбило.

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Я хочу насолоджуватися цим моментом якомога довше. Я дійсно насолоджувався цими 85 хвилинами, мені завжди подобалося грати тут. Я грав тут кожні 2 тижні, але завжди відзначав, наскільки це особливо. Хочу зберегти це відчуття на кілька років вперед", – заявив Кроос після матчу.

Попереду ще фінал Ліги чемпіонів проти Борусії Д на Вемблі та Євро у складі збірної Німеччини. 34-річний Кроос має шанс розширити свою неймовірну колекцію до 36 титулів.

Toni Kroos and his daughter crying.



I can’t believe this is the end… pic.twitter.com/1SZD0n6E7S — TC (@totalcristiano) May 25, 2024

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