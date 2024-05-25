Матч проти Бетіса став останнім для Тоні Крооса в Ла Лізі у складі Реала – німець вирішив завершити кар'єру після Євро-2024.

Лідер Реала завершить кар'єру після Євро-2024

Ця гра була для хавбека останньою на Сантьяго Бернабеу, тож уболівальники підготували красиве прощання для легенди. На фан-секторі вивісили зображення Крооса з банером "Дякуємо, легендо". На екранах, які розмістили по периметру арени, показували плакати інших уболівальників, які були адресовані Тоні.

Зауважимо, що Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за Баварію, Байєр та Реал. У складі мюнхенців німець тричі вигравав титул чемпіона Німеччини, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

За "вершкових" півзахисник виступає з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів. Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 464 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 98 асистів.

Жирона знищила Гранаду – Довбик і Циганков забили 5 голів плюс 2 асисти, феєричне шоу, заявка на Пічічі імені Шевченка