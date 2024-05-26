Полузащитник Реала Тони Кроос в матче против Бетиса в последний раз ступил на поле Сантьяго Бернабеу в статусе игрока.

"Это непросто. Я могу только поблагодарить болельщиков Реала, клуб, моих товарищей по команде, стадион ... За эти десять лет я всегда чувствовал себя как дома, я не мог желать большего, это были десять незабываемых лет.

Ты выходишь с другим ощущением, ты знаешь, что это последняя игра. Я держался сильным, пока не увидел своих детей. Это меня убило.

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Я хочу наслаждаться этим моментом как можно дольше. Я действительно наслаждался этими 85 минутами, мне всегда нравилось играть здесь. Я играл здесь каждые 2 недели, но всегда отмечал, насколько это особенно. Хочу сохранить это ощущение на несколько лет вперед", – заявил Кроос после матча.

Впереди еще финал Лиги чемпионов против Боруссии Д на Уэмбли и Евро в составе сборной Германии. 34-летний Кроос имеет шанс расширить свою невероятную коллекцию до 36 титулов.

Toni Kroos and his daughter crying.



I can’t believe this is the end… pic.twitter.com/1SZD0n6E7S — TC (@totalcristiano) May 25, 2024

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