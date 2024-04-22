"Я дуже розчарований. Ви хочете сказати, що це найкраща ліга у світі? Всі бачили, що м'яч зайшов у ворота. Все склалося проти нас. Ще з Хетафе, на початку сезону, я попереджав, що мені не подобається те, що я бачу.

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Це було накопичення дурниць. Я пишаюся командою. Думаю, що ми були кращими і краще конкурували. Ми грали дуже добре, більше генерували і добре захищалися. Ми контролювали гру та заслуговували на перемогу. Ми дозволили очкам вислизнути через ситуації, які ми не контролювали. Дуже шкода. Ми заслуговували на більше.

Всі це бачили, і я можу бути покараний. Це мій імідж. Я просто хочу поговорити про гру. Ми упустили перемогу через деталі, таке трапляється, тому що ми будуємося. Ми повинні пишатися грою.

Я вчора сказав, що хотів би, щоб арбітр залишився непоміченим і зробив все правильно. Але не сталося ні того, ні іншого. Моє відчуття – максимальна несправедливість. Я не можу нікого обдурити, тим більше вболівальників. Це очевидно, всі про це говорили. Якщо ми хочемо бути найкращою лігою у світі, ми повинні використовувати технології.

Ми повинні думати про друге місце. У мене є відчуття суперечності. Нормальна річ – виграти з тією грою, в яку ми грали, але є ситуації, як наші, так і суддівські, які ми не можемо контролювати. Ми повинні переварити поразку і думати про гру проти Валенсії. Попереду ще шість ігор, у нас є над чим працювати. Титул чемпіона дуже складний. Мета – зіграти в Суперкубку наступного року, цілі є завжди", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, на 29 хвилині Ламін Ямал забив гол у ворота Реала. Арбітр матчу вирішив, що м'яч не повністю перетнув лінії і скасував взяття воріт.

Барселона наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 70 очками. Від Реала "кулес" відстають на 11 пунктів.

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