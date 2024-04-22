"Я очень разочарован. Вы хотите сказать, что это лучшая лига в мире? Все видели, что мяч зашел в ворота. Все сложилось против нас. Еще с Хетафе, в начале сезона, я предупреждал, что мне не нравится то, что я вижу.

Победный гол Беллингема в видеообзоре матча Реал – Барселона – 3:2

Это было накопление глупостей. Я горжусь командой. Думаю, что мы были лучше и лучше конкурировали. Мы играли очень хорошо, больше генерировали и хорошо защищались. Мы контролировали игру и заслуживали победу. Мы позволили очкам ускользнуть из-за ситуаций, которые мы не контролировали. Очень жаль. Мы заслуживали большего.

Все это видели, и я могу быть наказан. Это мой имидж. Я просто хочу поговорить об игре. Мы упустили победу из-за деталей, такое случается, потому что мы строимся. Мы должны гордиться игрой.

Я вчера сказал, что хотел бы, чтобы арбитр остался незамеченным и сделал все правильно. Но не случилось ни того, ни другого. Мое ощущение – максимальная несправедливость. Я не могу никого обмануть, тем более болельщиков. Это очевидно, все об этом говорили. Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, мы должны использовать технологии.

Мы должны думать о втором месте. У меня есть ощущение противоречия. Нормальная вещь – выиграть с той игрой, в которую мы играли, но есть ситуации, как наши, так и судейские, которые мы не можем контролировать. Мы должны переварить поражение и думать об игре против Валенсии. Впереди еще шесть игр, у нас есть над чем работать. Титул чемпиона очень сложный. Цель – сыграть в Суперкубке в следующем году, цели есть всегда", – цитирует Хави Marca.

Напомним, на 29 минуте Ламин Ямал забил гол в ворота Реала. Арбитр матча решил, что мяч не полностью пересек линии и отменил взятие ворот.

Барселона сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 70 очками. От Реала "кулес" отстают на 11 пунктов.

Реал вырвал победу над Барселоной – арбитры снова оскандалились, Лунин привез, Джуд поздним голом решил судьбу Класико