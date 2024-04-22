Реал здобув перемогу над Барселоною у 32 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"

"Вершкові" двічі по ходу зустрічі поступалися в рахунку "кулес". Нічийний результат тримався до першої доданої хвилини, коли Беллінгем вирвав перемогу для Реала.

Реал вирвав перемогу над Барселоною – арбітри знову оскандалились, Лунін привіз, Джуд пізнім голом вирішив долю Класіко

Мадридці виграли 105-ту офіційну гру з проти Барселони. Каталонський клуб вигравав Ель Класіко 100 разів, ще 52 зустрічі завершилися внічию.

Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 81 балом. Барселона відстає на 11 очок.