Переможний гол Беллінгема у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 3:2
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Реал здобув перемогу над Барселоною у 32 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"
завершено
18’ Вінісіус Жуніор
73’ Лукас Васкес
90+1’ Джуд Беллінгем
Фермін Лопес 69’
18’ Вінісіус Жуніор
69’ Фермін Лопес
73’ Лукас Васкес
90+1’ Джуд Беллінгем
"Вершкові" двічі по ходу зустрічі поступалися в рахунку "кулес". Нічийний результат тримався до першої доданої хвилини, коли Беллінгем вирвав перемогу для Реала.
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Мадридці виграли 105-ту офіційну гру з проти Барселони. Каталонський клуб вигравав Ель Класіко 100 разів, ще 52 зустрічі завершилися внічию.
Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 81 балом. Барселона відстає на 11 очок.
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