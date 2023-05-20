Барселона проводила перший матч після офіційного завоювання чемпіонства. Випити шампанського на полі Еспаньйола не дозволили фанати останніх, тож святкову вечірку залишили на домашню зустріч з Сосьєдадом. Баски навіть чемпіонський коридор влаштували, хоча ця традиція перестала вважатись обов'язковою.

Каталонці ж гучно оскандалились привітанням російських вболівальників на російському каналі. Алехандро Бальде й Серджі Роберто подякували тамтешнім вболівальникам за підтримку в золотому сезоні. "Ви також частина цієї перемоги! Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів", – заявив останній.

Втім, Сосьєдад шокував Камп Ноу голом вже на 5-й хвилині. Сьорлот обікрав Кунде на чужій половині й організував вихід 2-в-1 – в його завершенні норвежець покотив на Меріно. Мікель прошив тер Штегена, 0:1!

"Блаугранас" огризнулися низкою фантастичних моментів. Зокрема, після ударів Лєвандовскі та Кесьєм'яч виносили з лінії. Крім того, Роберт метрів з 6-ти не влучив у майже порожні ворота. Також з близької дистанції бив Дембеле, однак Реміро парирував.

Сосьєдад теж огризався. Зокрема, після однієї з помилок Барренечеа отримав м'яч перед Тер Штегеном і стріляв з розвороту – вийшло занадто слабко. Сьорлот же на 30-й хвилині стягнув на себе захисників і віддавав передачу на Шо, але і йому переграти голкіпера не вдалося. Німець ногою парирував його удар. Ще за дві хвилини Барренечеа запоров вихід віч-на-віч.

Відпочивати команди відправились на мінімальної переваги басків. Хаві у роздягальні замінив Кунде на Алонсо, однак обороні Барси від цього стало тільки гірше. Атака ж взагалі зникла.

Як наслідок, гості провели низку небезпечних епізодів, а на 72-й хвилині забили вдруге! Сосьєдад розігнав контратаку 3-в-2 – Кубо запустив Меріно в прорив лівим флангом, а той покотив у штрафний під удар Сьорлоту. Норвезький нападник опинився перед тер Штегеном і спокійно переграв його. 0:2!

На 81-й хвилині Шо міг і розгром влаштувати, отримавши закидання на 11 метрів і розстрілявши ворота. Від третього пропущеного врятував Бальде, який зупинив м'яч на лінії. За марнотратство басків покарали голом Лєвандовскі на 90-й хвилині – втім, він вже нічого не вирішував.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реал Сосьєдада. Підопічні Іманола Альгуасіла відірвались від п'ятої позиції на п'ять очок.