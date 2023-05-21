"Каждая лига, когда продает права на трансляции, старается заработать как можно больше денег. Поэтому права всегда продаются пакетом с различными надбавками. К примеру, это может быть возможность взять интервью у некоторых игроков, аккредитации на стадионы для журналистов транслятора, возможность включения со стадиона, видеоролики, обзоры тура, и другие вещи.

Левандовски отреагировал на благодарность игроков Барселоны фанатам из России: "Получилось очень плохо"

Довольно часто различные лиги делают контент, для каких-то стран, поэтому вы могли видеть ролики с игроками разных лиг, которые говорят "Смотри нас на МЕԌОԌО" или на Полсати Спорт. Это обязательство, которое лига накладывает на игроков. Такое же обязательство лиги обычно накладывают на игроков команды чемпиона, которые должны на камеру поблагодарить сотни стран, где их транслируют, каждому игроку выпадает по 5-6 стран, приезжают операторы из Ла Лиги, и снимают условного Ансу Фати который благодарит фанатов из Перу, Гвинеи, Малайзии, Дании и Колумбии.

Господам Бальде и Роберто не повезло. Им выпала террористическая страна. Я ни в коем случае не оправдываю игроков. Они два футболиста, что обычно редко совпадает с высокими интеллектуальными способностями, но ну они же играют с Левандовски. И интернет вероятно читают, и имели полное право отказаться. Но мы не тех кенселим. Не игроки это записали, потому что им захотелось. Не Барса это записала, потому что им хотелось, и выложила это в свои соцсети.

Это идея, концепция и реализация Ла Лиги. Ла Лиги, которая получает кучу бабла от полугосударственной платформы ОККО из России, огромную кучу бабла. От Ла Лиги, которая без проблем продает рекламу на щитах стадионов не одной, а трем разным букмекерским конторам и валит этот сигнал на всю Восточную Европу. Ла Лиге, которая и не думала выходить с этого рынка, как это сделала АПЛ. Зато украинский флажок возле результата матча повесили. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Клоуны", – отметил Волочай в собственном Telegram-канале.

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