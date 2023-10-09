Жирона реабілітувалась за розгромну поразку від мадридського Реала, обігравши в більшості Кадіс. Виїзний поєдинок каталонців через пошкодження пропускав Віктор Циганков, зате вкотре у старті з’явився Артем Довбик.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика

В іспанській пресі активно обговорювали не призначений пенальті у ворота "жовтої субмарини", коли ексфорвард Дніпра накрутив відразу кількох захисників. "Біло-червоні" продовжують перебувати на верхівці турнірної таблиці, поступаючись лише Реалу.

Інший український форвард, який виступає у Ла Лізі, Роман Яремчук отримав розгромну пресу після другої появи у стартовому складі Валенсії у нічийному матчі проти Мальорки. Нашому форварду дісталося як від валенсійських ЗМІ, так і місцевих фанатів. Що писали про виступ Яремчука і чому "поголили" Циганкова, дивіться у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".