Жирона реабилитировалась за разгромное поражение от мадридского Реала, обыграв в большинстве Кадис. Выездной поединок каталонцев из-за повреждения пропускал Виктор Цыганков, зато в очередной раз в старте появился Артем Довбик.

Жирона вернулась на первое место в Ла Лиге – брутальный старт, изъятие и возможное ограбление Довбика

В испанской прессе активно обсуждали не назначенный пенальти в ворота "желтой субмарины", когда эксфорвард Днепра накрутил сразу нескольких защитников. "Бело-красные" продолжают находиться на верхушке турнирной таблицы, уступая лишь Реалу.

Другой украинский форвард, выступающий в Ла Лиге, Роман Яремчук получил разгромную прессу после второго появления в стартовом составе Валенсии в ничейном матче против Мальорки. Нашему форварду досталось как от валенсийских СМИ, так и от местных фанатов. Что писали о выступлении Яремчука и почему "побрили" Цыганкова, смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".