"Это голограмма": Яремчук разозлил фанатов Валенсии, Довбик узнал вердикт испанских СМИ, а Цыганкова "побрили налысо"
Испанские СМИ и фанаты оценили выступления украинских легионеров в 9 туре Ла Лиги.
Жирона реабилитировалась за разгромное поражение от мадридского Реала, обыграв в большинстве Кадис. Выездной поединок каталонцев из-за повреждения пропускал Виктор Цыганков, зато в очередной раз в старте появился Артем Довбик.
Жирона вернулась на первое место в Ла Лиге – брутальный старт, изъятие и возможное ограбление Довбика
В испанской прессе активно обсуждали не назначенный пенальти в ворота "желтой субмарины", когда эксфорвард Днепра накрутил сразу нескольких защитников. "Бело-красные" продолжают находиться на верхушке турнирной таблицы, уступая лишь Реалу.
Другой украинский форвард, выступающий в Ла Лиге, Роман Яремчук получил разгромную прессу после второго появления в стартовом составе Валенсии в ничейном матче против Мальорки. Нашему форварду досталось как от валенсийских СМИ, так и от местных фанатов. Что писали о выступлении Яремчука и почему "побрили" Цыганкова, смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".