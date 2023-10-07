Матч, як і онлайн-трансляція Мальорка – Валенсія, стартував о 19:30 за Києвом. "Кажани" у останніх трьох турах набрали тільки одне очко і забили 2 голи. Мальорка теж не вигравала три тури, але перебувала ще нижче за Валенсію – аж на 16-й позиції. Левантійці посідали 9 місце турнірної таблиці.

Роман Яремчук отримав черговий шанс від Рубена Барахи. Для форварда збірної України це був третій матч у футболці Валенсії, при цьому Яремчук вдруге поспіль з'явився у старті. Роман сформував атакувальний дует з Уго Дуро.

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Початок матчу Валенсія провалила – вже на 5-й хвилині команда Яремчука пропустила. Дані Родрігес вразив дальній кут воріт Мамардашвілі після жахливої помилки Москери. Захисник у штрафному не влучив по м'ячу, за що миттєво був покараний.

"Кажани" зовсім не вражали. Моментів біля воріт Мальорки не було, а Яремчук практично не отримував м'яч. Лише на 14-й хвилині левантйці відповіли ударом зі штрафного, після якого м'яч пішов на кутовий. На 16-й хвилині Яремчук пішов у підкат в центрі поля, за мить отримав м'яч і виводив партнера на удар – фол і жовта для Гонсалеса. Перша вдала дія від нашого форварда.

Штрафний ледь не став гольовим – Пепелу обвідним ударом влучив у стійку. Нарешті і удар у площину від Герри, але без проблем для кіпера. Дуже мало атак від Валенсії, яка практично не використовувала фланги (що дуже дивно, враховуючи наявність Яремчука). Після однієї з небагатьох подач м'яч ледь не влетів у сітку – Райковіч перевів на кутовий.

Мальорка у контратаці подвоїла рахунок, але гол Мурікі скасував арбітр. Очевидний офсайд.

Натомість Валенсія таки перервала свою суху серію, забивши "гол у роздягальню". На 45+3 хвилині Дієго Лопес головою у стрибку поклав м'яч у сітку. 1:1 після першого тайму.

Роман Яремчук точно не міг занести його до свого активу – 20 дотиків до м'яча, 8 точних пасів з 11-ти, жодного удару, 8 втрат і найнижча оцінка серед польових футболістів. Попри це, на другий тайм нападник збірної України вийшов, на відміну від матчу з Бетісом.

Саме Яремчук на початку другого тайму організував атаку "кажанів". Українець виграв повітря в центрі полі, скинув на партнера, отримав зворотній пас, після чого віддав пас на хід іншому гравцю Валенсії. Той не зміг обіграти суперника і все зіпсував.

Натомість ледь не забила Мальорка. Мамардашвілі врятував Валенсію після удару Мурікі. Кутовий теж був доволі гострим, але підопічні Барахи таки відбилися. Тренер Валенсії одразу замінив Яремчука – на 58-й хвилині українець пішов з поля. Роман, як і в попередніх матчах, не вразив – жодного удару від нападника так і не дочекалися. Та й загалом, чи не найкраща його дія – пас на хід у першому таймі, який призвів до фолу. Занадто мало. За версією статистичних порталів Роман став одним із найгірших – 6,0 від WhoScored, 6,5 від Sofa Score.

Одразу після заміни Яремчука господарі знову могли вийти вперед. Гонсалес гарматним ударом струсонув ближню стійку. Суттєво додали господарі – команда Хав'єра Агірре була значно ближчою до гола. Біля воріт Мамардашвілі було куди гостріше, ніж до перерви. Валенсія ж за половину другого тайму жодного разу не пробила по бодай у бік воріт. У балеарців за цей же час було три удари у площину і влучання в стійку.

Нарешті момент від гостей. Уго Дуро вискочив на ударну позицію, проте своєчасний підкат Вальєнта врятував Мальорку. Ще ефектнішим був підкат Габріеля проти Мурікі – зразковий відбір м'яча у межах штрафного.

Зрештою, в другому таймі команди не забивали, поділивши очки. 1:1 – Валенсія і Мальорка продовжили безвиграшні серії до 4-х матчів. Команда Яремчука посідає 9 місце (11 очок), балеарці піднялися на 13-те (8 балів).

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