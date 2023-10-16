Колишній форвард Мілана Златан Ібрагімовіч пояснив, у чому бачить різницю між Рафаелем Леау та Маріо Балотеллі.

"Коли у хлопця є шанс реалізувати свій талант, а він марнує всі можливості, це ганьба! Є так багато тих, хто хоче мати хоча б один шанс, а Балотеллі змарнував усі можливості, які він мав. Це правда.

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Леау не схожий на Маріо у своїй спробі забити п'ятою. Це прекрасно. Якщо він забиває такі голи, то він геній. Це допомагає зрозуміти, чому Леау тут, а Балотеллі на трибунах", – цитує Ібрагімовіча La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 33-річний Балотеллі упродовж своєї кар'єри виступав за Монцу, Брешію, Ніццу, Марсель, Ліверпуль, Мілан, Манчестер Сіті та Інтер. Втім, ніде Маріо не зумів залишити помітний слід.

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