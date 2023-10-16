"Когда у парня есть шанс реализовать свой талант, а он упускает все возможности, это позор! Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а Балотелли упустил все возможности, которые он имел. Это правда.

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Леау не похож на Марио в своей попытке забить пяткой. Если он забивает такие голы, он гений. Это помогает понять, почему Леау здесь, а Балотелли на трибунах", – цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 33-летний Балотелли на протяжении своей карьеры выступал за Монцу, Брешию, Ниццу, Марсель, Ливерпуль, Милан, Манчестер Сити и Интер. Впрочем, нигде Марио не смог оставить заметный след.

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