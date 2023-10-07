"У мене була пропозиція з Китаю, зі Саудівської Аравії, і тоді постає питання – чого ви хочете? Які у вас цілі?

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Деяким гравцям необхідно завершити кар'єру на великій сцені, тому що це їхня найвища точка. Вас повинні пам'ятати за ваш талант, а не заробітки. Якби було навпаки, то заради чого ми тренуємося щодня, за що нас визнають? Це наш талант, і це те, чим ви хочете запам'ятатися.

Тому я думаю, що гравці певного рівня повинні зупинитися на якомусь етапі, і це має бути великий етап. Деяким іншим гравцям справді були потрібні ситуації, в яких можна заробити багато грошей, тому що раніше у кар'єрі вони заробили замало", – пояснив Ібрагімовіч в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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