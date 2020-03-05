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"Це футбольне життя": Скрипник пробачив гравцям Зорі жахливе виконання пенальті проти Львова

11:33 709 Читать на русском
"Це футбольне життя": Скрипник пробачив гравцям Зорі жахливе виконання пенальті проти Львова
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Львовом (2:0) у 21 турі УПЛ.

54’ Владислав Кабаєв
89’ Богдан Лєднєв
 
54’ Владислав Кабаєв
89’ Богдан Лєднєв

"Гра важка. Приблизно така ж, як була з Олімпіком. Суперники від нас закриваються. Сьогодні ми дограли до кінця. Бігли вперед, грали вперед.

Героїчна гра Сарнавського у відеоогляді матчу Зоря – Львів – 2:0

Я не беру до уваги пенальті (луганці не змогли реалізувати відразу дві "позначки" – прим.). Це футбольне життя. Радий, що ми при тій ротації, яку робили, додали гостроти і колориту, якого хочемо бачити в грі. Можу зробити комплімент моїй команді. В суботу ми граємо з Десною. Готуємося і дивимося з оптимізмом в майбутнє. Знаємо, що гра буде складною", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Перемога дозволила луганській команді повернути собі другу сходинку УПЛ – перевага над Динамо складає одне очко.

Зоря впевнено перемогла Львів – луганці повернулися на другу позицію в УПЛ, Сарнавський потягнув два пенальті

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Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник Зоря - Львів
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