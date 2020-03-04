Зоря впевнено перемогла Львів – луганці повернулися на другу позицію в УПЛ, Сарнавський потягнув два пенальті

В матчі 21-го туру УПЛ Львів зазнав виїзної поразки від луганської Зорі.

Зоря після перемоги Динамо над Колосом повинна була повертати другу сходинку в турнірній таблиці, але для цього потрібно було взяти гору наді Львовом, який у новому році в УПЛ поки не програвав. У луганців ще й кадрові проблеми намалювалися – Михайліченко та Юрченко відбували дискваліфікацію, Абу Ханна та Шевченко відновлюються після травм. У складі "містян" гру пропускав Татарков, який отримав вилучення у минулому турі.

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Перша половина першого тайму високими швидкостями не вражала, але тішила хорошими дальніми ударами. Так, Кочергін на 9-й хвилині пробивав неточно, на 18-й спрямував м'яч над поперечиною, а на 24-й Сарнавський у красивому стрибку парирував постріл Луньова в ліву дев'ятку – Львів відповів неточним ударом Богунова. Після цього гра загальмувала хвилин на 15, під час яких нічого цікавого не відбувалося.

Під кінець першого тайму луганці та львів'яни розмінялися гольовими моментами. Зоря могла відкрити рахунок на 39-й хвилині після пострілу Луньова зі штрафного в дальній нижній кут – його потягнув Сарнавський. Львів відповів контратакою 2-в-1 на 40-й: Альваро віддав передачу на правий край карного майданчика під удар Ренану, той пробив у ближній кут і влучив у стійку, а добивання Богунова з рикошетом парирував Васіль. Після цього сталося ще кілька менш небезпечних епізодів.

На перерву команди пішли за нулів на табло, однак на старті другого тайму Зоря серйозно притиснула Львів. По воротах "містян" проходив дальній постріл Цвека на 49-й хвилині (неточно), Циганікс пробивав зі штрафного в стінку на 51-й, а на 54-й луганці таки вийшли вперед: Іванісеня запустив Луньова у прохід на правий край карного майданчика, а той прострілив у спини захисникам на Кабаєва під удар метрів з 11-ти – 1:0!

На 57-й хвилині Луньов міг додати до асисту ще й практично ідентичний першому забитому м'ячу гол, але сфера після удару Максима пролетіла поруч зі стійкою. Ще за чотири хвилини метрів з 20-ти стріляв Іванісеня – над поперечиною. На 68-й Кочергін знову влупив з дистанції (повз ворота), а на 72-й тиск Зорі вилився у пенальті за гру рукою Браткова. Громов підійшов до "позначки" й пробив у лівий кут, однак Сарнавський намертво спіймав "круглого"! Львів огризався контратаками, але вони майже не несли небезпеки.

Зоря провела ще низку дальніх пострілів, найбільш небезпечні з яких на 82-й та 87-й завдали Лєднєв та Кабаєв. Богдан пробивав з лінії карного майданчика в лівий нижній кут, змусивши Сарнавського робити черговий сейв, а Владислав влучив у руку Браткову – була підозра щодо пенальті, але арбітр призначив штрафний. Лєднєв взявся його виконувати, завдавши потужного прямого удару – 2:0! Вже у компенсований час Богдан міг і дубль оформити завдяки грі Борзенка рукою та призначеному пенальті, але Сарнавський знову взяв удар з "позначки".

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. "Мужики" набрали 43 очки і знову обійшли Динамо у турнірній таблиці, піднявшись на другу позицію. Львів, маючи в активі всього 19 залікових балів, залишився дев'ятим.

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