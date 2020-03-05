toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Это футбольная жизнь": Скрипник простил игрокам Зари ужасное исполнение пенальти против Львова

11:33 63 Читати українською
"Это футбольная жизнь": Скрипник простил игрокам Зари ужасное исполнение пенальти против Львова
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Львовом (2:0) в 21 туре УПЛ.

54’ Владислав Кабаев
89’ Богдан Леднев
 
54’ Владислав Кабаев
89’ Богдан Леднев

"Игра тяжелая. Примерно такая же, как была с Олимпиком. Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперед, играли вперед.

Героическая игра Сарнавского в видеообзоре матча Заря – Львов – 2:0

Я не беру во внимание пенальти (луганчане не смогли реализовать сразу две "точки" – прим.). Это футбольная жизнь. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде. В субботу мы играем с Десной. Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Победа позволила луганской команде вернуть себе вторую строчку УПЛ – преимущество над Динамо составляет одно очко.

Заря уверенно победила Львов – луганчане вернулись на вторую позицию в УПЛ, Сарнавский потащил два пенальти

blog_ava
ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции – Мбаппе создал очередной шедевр
00:30
326
Теги
Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря - Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
22
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук