"Это футбольная жизнь": Скрипник простил игрокам Зари ужасное исполнение пенальти против Львова

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Львовом (2:0) в 21 туре УПЛ.

"Игра тяжелая. Примерно такая же, как была с Олимпиком. Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперед, играли вперед.

Героическая игра Сарнавского в видеообзоре матча Заря – Львов – 2:0

Я не беру во внимание пенальти (луганчане не смогли реализовать сразу две "точки" – прим.). Это футбольная жизнь. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде. В субботу мы играем с Десной. Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Победа позволила луганской команде вернуть себе вторую строчку УПЛ – преимущество над Динамо составляет одно очко.

Заря уверенно победила Львов – луганчане вернулись на вторую позицию в УПЛ, Сарнавский потащил два пенальти