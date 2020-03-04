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Героїчна гра Сарнавського у відеоогляді матчу Зоря – Львів – 2:0

22:04 232 Читать на русском
Героїчна гра Сарнавського у відеоогляді матчу Зоря – Львів – 2:0
Зоря – Львів – 2:0 / фото ФК Львів

Зоря перемогла Львів у матчі 21-го туру УПЛ попри два відбитих пенальті Сарнавським за поєдинок. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Львів.

54’ Владислав Кабаєв
89’ Богдан Лєднєв
 
54’ Владислав Кабаєв
89’ Богдан Лєднєв

Зоря не залишила шансів Львову. В першій половині гри луганці захопили ініціативу, проте забити їм не вдалось. А от по перерві Кабаєв вивів Зорю вперед. На 73 хвилині Громов міг подвоїти перевагу, проте Сарнавський намертво зловив м'яч після пенальті у його виконанні.

Зоря впевнено перемогла Львів – луганці повернулися на другу позицію в УПЛ, Сарнавський потягнув два пенальті

Наприкінці матчу Лєднєв таки подвоїв перевагу Зорі, а в компенсований час міг зробити рахунок розгромним, проте Сарнавський був непробивним з позначки.

Таким чином, Зоря набрала 43 очки та піднялась на другу позицію, Львів з 19 пунктами залишився дев'ятим.

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Відеоновини Львів Львів Зоря - Львів Богдан Сарнавський Богдан Сарнавський Зоря Зоря
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