"Луческу сказав, що на результат вплинули помилки Катерини Монзуль? Це думка головного тренера Динамо, він має право на свою точку зору. Луческу – досвідчений тренер. Я поспілкувався з ним після матчу, подякував за підтримку України під час повномасштабної війни.

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Він виховує українських футболістів. Той же Забарний почав грати в стартовому складі за Луческу. Зараз у Динамо також грає багато молодих футболістів. Думаю, головний тренер проводить у Динамо хорошу роботу. Що стосується суддівства вчорашнього матчу – вважаю, що воно було на хорошому рівні", – зазначив Ковалець в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Інгулець обіграв Динамо (2:0) в матчі 16-го туру УПЛ, після чого Луческу звинуватив Катерину Монзуль, арбітриню поєдинку, в зневазі до київського клубу.

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