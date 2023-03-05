"Луческу сказал, что на результат повлияли ошибки Екатерины Монзуль? Это мнение главного тренера Динамо, он имеет право на свою точку зрения. Луческу – опытный тренер. Я пообщался с ним после матча, поблагодарил за поддержку Украины во время полномасштабной войны.

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Он воспитывает украинских футболистов. Тот же Забарный начал играть в стартовом составе при Луческу. Сейчас в Динамо также играет много молодых футболистов. Думаю, главный тренер проводит в Динамо хорошую работу. Что касается судейства вчерашнего матча – считаю, что оно было на хорошем уровне", –отметил Ковалец в интервью Fanday.

Напомним, Ингулец обыграл Динамо (2:0) в матче 16-го тура УПЛ, после чего Луческу обвинил Екатерину Монзуль, арбитра поединка, в пренебрежении к киевскому клубу.

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