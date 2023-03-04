Поєдинок проти Інгульця став першим офіційним матчем для Динамо у 2023 році. Мірчі Луческу протистояв Сергій Ковалець, який, у свою чергу, дебютував на чолі петровської команди в офіційному поєдинку. Наставник киян дав шанс Назару Волошину та Максиму Дячуку, які взимку повернулися з оренд та активно награвалися на зборах. З перших хвилин вийшов і Буяльський, який чимало пропустив через проблеми зі здоров'ям.

Динамо – Інгулець – онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Вже на перших хвилинах Катерина Монзуль призначила штрафний на користь Динамо. До м'яча підійшов молодий Максим Дячук, який потужно пробив низом метрів з 30-ти – Паламарчук розгадав намір центрбека і забрав м'яч.

А на 13-й хвилині забив Інгулець, який реалізував свій перший момент. Сітало виграв силову боротьбу в Дячука і покотив на Козака, який поклав м'яч у дальній кут воріт Нещерета. Невдала гра молодого захисника Динамо призвела до швидкого пропущеного м'яча. Порушення правил побачив лише коментатор Ігор Циганик – а от Катерина Монзуль і VAR були іншої думки. Ставка Сергія Ковальця на потужного Сітала в атаці зіграла дуже швидко – 0:1.

Динамо пішло відігруватися. Шепелєв впав у штрафному Інгульця в боротьбі з Кучеренком – все чисто, нема пенальті. Але й гості не забували про випади до чужих воріт. Сидорчук втратив м'яч на своїй половині, пішла атака Інгульця з ударом – Нещерет врятував. Знову вступив у гру Руслан, вибивши м'яч з-під ніг суперника. Дуже непереконливий старт від Динамо з великою кількістю помилок.

Інгулець тиснув через зону дебютанта Дячука. Гості жорстко діяли проти Максима, а Монзуль дозволяла силову боротьбу. Все про гру Динамо свідчив кадр з Олександром Алієвим, який замість перегляду поєдинку читав новини у телефоні. Поруч із ним сидів і Артем Мілевський.

Нарешті хоч шось від Динамо попереду. Караваєв відкинув Буяльському, який пробив дуже невдало. Спроба Сидорчука була кращою, але тільки кутовий для киян. Ближче до кінця тайму пішли моменти, але удари Ваната і Буяльського були неточними.

А на 43-й хвилині Інгулець вдруге шокував Динамо. Знову обрізка Сидорчука, а контратака гостей завершилася влучним ударом Одарюка, який коліном замкнув подачу з флангу. Гри рукою в Кухарука, який перехопив пас капітана киян, Монзуль не зафіксувала. 0:2 після першого тайму – сенсаційні 45 хвилин на стадіоні Лобановського.

У перерві Луческу пішов ва-банк, випустивши Гармаша, Царенка і Вівчаренка. З поля пішли Волошин, Кабаєв та Дубінчак, але вихід джокерів перебігу подій не змінив. Інгулець, який досяг свого у першому таймі, збивав темп гри при будь-якій нагоді, а в Динамо, як і раніше, зовсім нічого не виходило. Лише на 60-й хвилині Гармаш з лінії штрафного пробив у ближню стійку, а ще одна спроба Дениса була невдалою.

Міг забивати й Інгулець. Помилився Нещерет, який не втримав м'яч у руках. Той відскочив до Сітала, але Артем з гострого кута пробив невдало. Луческу випустив ще й Лонвейка, але той "відзначився" хіба бездарним пасом, який зіпсував атаку "біло-синіх". Вихід Беніто, який регулярно отримував час на зборах, теж нічого не змінив. Жахливий матч підопічних Луческу.

0:2 – Інгулець вперше у своїй історії обіграв Динамо. Сергій Ковалець вдало дебютував у команді з Петрового, яка з урахуванням минулорічних матчів виграла у третьому турі поспіль. Олександр Поворознюк буде задоволений. Як і Шахтар, одразу два конкуренти якого втратили очки.

Динамо залишилося третім в таблиці УПЛ (30 очок), але ризикує відпустити Шахтар, який має дві гри в запасі. Наступний матч підопічні Луческу зіграють 12 березня в Ужгороді проти лідера чемпіонату – СК Дніпро-1.

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