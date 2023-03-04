– Почну з вітання суперника. Він досяг того, чого хотів завдяки самовіддачі та організації гри. Але варто додати, що обидва голи прийшли після грубих помилок судді. При першому був фол – зіграли в нашого гравця, а не в м'яч. При другому була рука. Такі ж фоли були в інший бік, але тоді вона свистіла. А тут ні. Неправильне трактування цих епізодів призвело не тільки до пропущених м'ячів, й до нервозності. Наші футболісти почали з нею сваритись, втратили хiд гри, а вже було 0:2.



Таке трактування епізодів вже не вперше, це 4 чи 5 раз з нами. У попередніх матчах у нас були вилучення Сидорчука та Забарного. Залишається багато запитань. Чому ця арбітриня так ставиться до нас? Чому такі помилки припускаються в односторонньому порядку саме проти нас? При другому голі суперник під час відбору м'яча зіграв рукою, і далі пішла контратака. Після цього арбітриня сказала, що рука була, але фолу не було. Як це зрозуміти? Рука була, а фол ні?! Весь цей час я мало говорив про суддівство, але, на жаль, варто визнати, що ця арбітриня ставиться до нашої команди та гравців зі знущанням.

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– Сьогодні були проблеми у завершенні атак. Повернувся Рамірес. У якому він стані та чи зможе допомогти команді у наступних матчах?

– Він повернувся два дні тому. Поки що не знаємо, яка в нього готовність. Він тренувався індивідуально. Ви маєте рацію, у штрафному майданчику нам не вистачає гравця-кілера, який би забивав і завершував простріли. Ми домінували, входили до штрафного майданчика, але через помилки прийшла нервозність, яка не дозволила нам реалізувати свої моменти. Вони були у нас навіть за рахунку 0:2. У нас зіграло багато молоді: Дячук, Волошин, Царенко. Шкода, що з перших матчів вони стикаються з несправедливим суддівством. Для їхнього зростання це недобре.

– З боку вашої команди не було недооцінки суперника?



– Наші футболісти налаштовувалися на матч. Ми знали, як гратиме суперник, чекали жорсткої боротьби та довгих передач. Знали, що суперник відходитиме назад і чекатиме контратак, але не знали, що суддя припускатиметься таких помилок. Навмисно чи ні, я не знаю. У нас здібна молодь. Сподіваюся, що вони пройдуть момент загартування разом зі старшими хлопцями. Я бачив, якi вони були засмучені в роздягальні. Сподіваюся, що Катя більше не буде судити наші матчі. У всіх іграх з нею ми мали проблеми, навіть не буду перераховувати. Нехай більше нас не судить.

– Наскільки розраховуєте на Рамадані у найближчих матчах?

– Це молодий та перспективний гравець. Клуб має думати про майбутнє. Можливо, у майбутньому стане заміною Сидорчуку. Нині рано щось говорити. Він лише два дні з нами. Потрібно терпiння.

– Чого сьогодні не вистачало Динамо у завершальній стадії?

– Було багато суєти. Від того, що потрібно було відігрувати два м'ячі, а манера суддівства цьому не сприяла. Втратили хiд гри через те, що постійно лаялися з арбітром. Багато гравців у такій ситуації втрачають контроль, не лише молоді. Футболісти мають контролювати себе і займатися своєю роботою, – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

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